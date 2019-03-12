هند صبري تنعى 7 من "عائلتها" قضوا بحادث الطائرة الإثيوبية (صور)

نعت الفنانة التونسية هند صبري 7 أفراد من "عائلتها" لقوا مصرعهم يوم الأحد في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية "بوينغ 737 ماكس 8" الذي راح ضحيته 157 شخصا.

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وأوضحت هند عبر تغريدات على صفحتها في موقع "تويتر" أن الضحايا ليسوا من أسرتها، ولكن من عائلتها بمنظمة الأغذية العالمية بالأمم المتحدة المعروفة اختصارا بالـWFP.

وأكدت على أنها تعتبر العاملين في الأمم المتحدة من أفراد عائلتها.

وقالت النجمة التونسية: "اليوم أحزن مع عائلة الأمم المتحدة UN لخسارة 19 شخصا من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 7 أفراد من عائلتي الخاصة بـ WFP بعد تحطم الطائرة الإثيوبية المأسوي الذي وقع أمس".

وتابعت: "هذا حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعى تلك الحيوات العزيزة التي كانت بعيدة عن ديارها، في محاولة لجعل العالم مكانا أفضل. أتمنى الصبر والقوة لعائلاتكم ومجتمعاتكم في هذه اللحظة الصعبة للغاية".

(2/1)اليوم أشارك أسرة الأمم المتحدة في نعي 19 من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لقوا حتفهم إثر تحطم الطائرة الأثيوبية الذي وقع أمس ومن بينهم 7 أشخاص من أسرتي ببرنامج الأغذية العالمي. — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) 11 mars 2019

وتشغل هند صبري رسميا موقع سفيرة النوايا الحسنة لمنظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة، منذ عام 2010، وتتركز مهمتها في مكافحة الجوع بمنطقة الشرق الأوسط.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية من طراز "بوينغ 737-8MAX " التي كانت تنفذ الرحلة رقم "ET- AVJ" قرب مدينة دبرزيت وسط إثيوبيا.

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إنه حادث مأسوي، ولا يسع المرء إلا أن ينعي أرواح هؤلاء الذين كانوا بعيداً عن ديارهم في محاولة منهم لجعل العالم مكاناً أفضل. أدعو الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب. — Hend Sabry - هند صبري (@HendSabry) 11 mars 2019

وأقلعت الطائرة عند الساعة 08:38 بالتوقيت المحلي من العاصمة أديس أبابا باتجاه نيروبي، وفقد الاتصال بها بعد ست دقائق.

ومن بين الضحايا 19 موظفا في 5 مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، هي: منظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي للاتصالات، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

المصدر: RT