ذوو ضحايا عرب كانوا على متن الإثيوبية يروون تفاصيل اللقاء الأخير

كشف ذوو المصرية، دعاء عبد السلام، والمغربي، الحسن السيوطي، اللذين لقيا حتفهما بحادث تحطم الطائرة الإثيوبية عن تفاصيل اللقاء الأخير مع كل منهما.

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وقال عاطف عبد السلام والد الباحثة المصرية دعاء، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مصر الأصل" أمس الاثنين، إنه قبل سفر ابنته بيوم، تقدم لخطبتها عريس، ونصحها أن تصلي استخارة ثم تقرر.

وأضاف أن ابنته حاصلة على الماجستير منذ حوالي 3 أشهر، وكان لديها طموح أن تكمل دراستها وتحصل على درجة الدكتوراه في مجال الثروة الحيوانية، لكن القدر لم يمهلها لتحقيق حلمها.

كذلك، تحدثت أرملة أستاذ الفيزياء النووية بجامعة الحسن الثاني، في الدار البيضاء، الحسن السيوطي أن زوجها الراحل اتصل بها هاتفيا عند وصوله إلى أديس أبابا، وأخبرها أن الطائرة قد فاتته، لذلك هو مضطر لأخذ طائرة أخرى لإكمال رحلته إلى نيروبي، حيث كان يمثل جامعة الحسن الثاني في مهمة علمية.

وكانت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من طراز بوينغ 737 ماكس 8، قد سقطت يوم الأحد، بعد دقائق من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث كانت متجهة إلى العاصمة الكينية نيروبي، وقتل كل من كان على متنها، وعددهم 157 شخصا.

المصدر: وكالات