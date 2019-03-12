وزير قطري سابق: غاية دول الحصار كانت احتلال قطر والسيطرة على أكبر حقل للغاز في العالم

قال وزير الطاقة والصناعة القطري السابق، عبد الله بن حمد العطية، إن الدول التي فرضت حصارا على بلاده أرادت حل مشكلة الغاز لديها من خلال غزو قطر والسيطرة على أكبر حقل غاز هناك.

وأوضح حمد العطية في حوار مع صحيفة "لوسيل" القطرية، نشرته أمس الاثنين، أن "أسباب الحصار والرغبة في احتلال قطر، لا علاقة لها بالإرهاب، والعالم وأجهزته، من البنك الدولي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، يعلمون تمام العلم أن قطر ليس لها أي علاقة بالإرهاب".

وأضاف وزير الطاقة والصناعة السابق، أن دول الحصار "حاولت تمرير هذه المؤامرة لإقناع العالم"، والحصول على ضوء أخضر.

وأكد أن احتلال أكبر غاز في العالم، وهو الموجود في قطر، يكفيهم (الدول التي تحاصر قطر) لمدة 200 سنة ويوفر لهم مئات ملايين الدولارات يوميا، وسيوفر الغاز لكل من السعودية ومصر والبحرين، عبر مد أنابيب.

وتشهد منطقة الخليج أزمة عاصفة بدأت منذ يونيو 2017، حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، إثر اتهام الدوحة بدعم الإرهاب على نطاق واسع، واتباع سياسة تهدد أمن المنطقة، وهو ما نفته الأخيرة.

المصدر: صحيفة لوسيل