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بالفيديو.. إعلامي مصري بارز يرد على الجيش الإسرائيلي بشأن حزب الله

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. إعلامي مصري بارز يرد على الجيش الإسرائيلي بشأن حزب الله
/ Youtube Screenshot
الإعلامي المصري عمرو أديب
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علق الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، على تهنئة متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، لهيفاء وهبي بمناسبة عيد ميلادها.

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وردا على التغريدة التي نشرها أفيخاي أدرعي التي طلب فيها ساخرا من هيفاء وهبي بالتبرع لحزب الله، قال عمرو أديب "الدعابة لم تؤت أكلها.. أنا وأخي ضد ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب".

وأضاف أديب: "إذهب واسأل الضابط المرافق لك وقل له إن عمرو أديب قال إن كلامي سينتج تعاطفا مع حزب الله".

وتابع قائلا: "الإسرائيليون لا يريدون أن يفهموا أنه يوجد حاجز نفسي، وأن أرضنا لا زالت عندهم.. وهي القدس".

المصدر: موقع "المصريون"

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