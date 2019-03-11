العراق.. الاستخبارات العسكرية تستدرج من تركيا قيادي في"داعش" وتعتقله في الأنبار

اعتقلت القوات العراقية أحد قادة "داعش" بعد أن استدرجته من تركيا إلى محافظة الأنبار.

وقالت الدفاع العراقية إن الاستخبارات العسكرية تمكنت من خلال عملية نوعية اتسمت بالمهنية العالية والدقة والتخطيط من استدراج واعتقال أحد قياديي "داعش" الهاربين إلى تركيا بعد اختراقه وإقناعه بالعودة للبلاد.

وأضافت الوزارة أن القائد بالتنظيم اعتقل بعد ساعات من دخوله الأراضي العراقية إثر كمين محكم نصب له في مدينة عنه بالأنبار.

وأفادت الوزارة العراقية بأن "الداعشي" شارك بقيادة مجاميع قاتلت القوات الأمنية في مناطق عنه وراوه، كما شارك بالقتال في سوريا، مشيرة إلى أنه من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق "المادة 4 إرهاب" وقد تم تسليمه لجهة الطلب.

المصدر: الدفاع العراقية