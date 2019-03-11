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باكستان تعرض على العراق تطوير قدراته العسكرية

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باكستان تعرض على العراق تطوير قدراته العسكرية
Reuters / Thaier Al-Sudan
القوات العراقية - أرشيف -
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، يوم الاثنين، أن باكستان قدمت عرضا لتطوير القدرات العسكرية العراقية.

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية إن "الأمين العام لوزارة الدفاع الفريق الركن محمد جواد كاظم، استقبل رئيس مصانع باكستان الحربية الفريق صادق علي والوفد المرافق".

وأضاف أن "كاظم أشاد بموقف باكستان الداعم للعراق على الصعيد العسكري".

من جانبه صرح الجنرال علي بأن "هذه اللقاءات تعزز عمق الروابط الحضارية بين العراق وباكستان".

المصدر: RT

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