وزير الدفاع القطري يلتقي المبعوث الأمريكي للشؤون السورية

التقى وزير الدفاع القطري، نائب رئيس الوزراء، خالد بن محمد العطية، المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية، جيمس جيفري، حسبما أفادت وزارة الدفاع القطرية، اليوم الاثنين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي المبعوث الأمريكي للشؤون السورية #قطر#أمريكاpic.twitter.com/eA2s3noMBe — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) ١١ مارس ٢٠١٩

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في تويتر، إن اللقاء تناول "آخر مستجدات الأوضاع السورية"، وأنه تم بحضور كل من السفير القطري لدى الولايات المتحدة، مشعل بن حمد آل ثاني، وملحق الدفاع العسكري القطري لدى واشنطن، العقيد الركن نواف بن مبارك آل ثاني.

يشار إلى أن جيفري يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للولايات المتحدة لشأن التنسيق مع دول أخرى في إطار محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: RT