نائب رئيس الوزراء الإيطالي يحث مسرح "لا سكالا" على رفض المال السعودي

دعا نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني مسرح "لا سكالا" الشهير في ميلانو إلى رفض مقترح الشراكة السعودي.

وأعرب سالفيني في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، عن معارضته لصفقة الشراكة بين المسرح والرياض، قائلا: "أفضل ألا يكون هناك بعض الأشخاص وأود أن تكون "لا سكالا" حرة ومستقلة".

وأضاف: "لو كان السويسريون يرغبون في الاستثمار في "لا سكالا" لما كانت هناك أي مشكلة".

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يذكر أن وزارة الثقافة السعودية عرضت على مسرح "لا سكالا" للأوبرا اتفاق شراكة لمدة 5 سنوات بقيمة 15 مليون يورو. وأثار هذا العرض جدلا في المجتمع الإيطالي، حيث دعت منظمات حماية حقوق الإنسان إحدى أشهر المؤسسات الثقافية في أوروبا والعالم إلى رفض التمويل السعودي بسبب الاتهامات بانتهاك حقوق الإنسان الموجهة إلى سلطات المملكة.

ومن المقرر أن تبحث إدارة مسرح "لا سكالا" المقترح السعودي يوم 18 مارس الجاري.

المصدر: رويترز