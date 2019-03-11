فرنسا: نرحب بقرار بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة

رحب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بقرار الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، عدم الترشح لولاية رئاسية خامسة واتخاذ إجراءات لإطلاق الإصلاح السياسي في البلاد.

وقال لودريان، في بيان صدر عنه مساء اليوم الاثنين: "أرحب بقرار الرئيس بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة واتخاذ خطوات من أجل إصلاح النظام السياسي في الجزائر".

وأضاف لودريان: "بعد المظاهرات الواسعة التي جرت بسلمية وكرامة في كامل أراضي الجزائر، تعرب فرنسا عن أملها في انطلاق ديناميكية جديدة تستجيب للتطلعات الطموحة للشعب الجزائري في وقت قريب".

وأعلن الرئيس الجزائري، مساء الاثنين، عن تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد وعدم ترشحه لولاية خامسة وقرب إجراء تعديلات واسعة في الحكومة واستفتاء شعبي لإقرار دستور جديد.

وجرت هذه القرارات بعد يوم من عودة بوتفليقة إلى بلاده قادما من جنيف السويسرية التي وصل إليها يوم 24 فبراير الماضي لإجراء "فحوصات طبية دورية"، حسب الرواية الرسمية.

ومنذ مغادرته الجزائر عمت موجة من الاحتجاجات الواسعة مختلف أنحاء البلاد وخاصة عاصمتها ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها يوم 18 أبريل المقبل، لا سيما أن الرئيس البالغ 82 عاما من عمره يعاني من مشاكل صحية ملموسة.

المصدر: وكالات