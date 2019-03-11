العاهل الأردني عبدالله الثاني يلتقي بومبيو في واشنطن

بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قضايا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وواشنطن.

وأفادت وكالة "بترا" الأردنية الرسمية بأن اللقاء بين الملك عبدالله الثاني وبومبيو في واشنطن، اليوم الاثنين "ركز على آليات تعزيز العلاقات الأردنية الأمريكية، وسبل التوصل إلى حلول سياسية لقضايا وأزمات المنطقة".

وأعرب العاهل الأردني "عن تقدير المملكة للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للعديد من المشاريع والبرامج التنموية".

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من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي "حرص بلاده على دعم الأردن وتوسيع التعاون المشترك في شتى الميادين، ومواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا"، حسب "بترا".

من جهة أخرى، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمريكي مطلع أنه عقد لقاء جمع العاهل الأردني مع وزير الخارجية مايك بومبيو والمستشارين في الإدارة الأمريكية جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات.

وخلال اللقاء، الذي عقد بمقر السفارة الأردنية لدى واشنطن واستمر 45 دقيقة، تم بحث آفاق السلام في الشرق الأوسط، حسب قول المصدر.

المصدر: بترا، رويترز