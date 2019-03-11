مصر تعلق على امتلاكها طائرات من طراز بوينغ الإثيوبية المنكوبة

نفت شركة مصر للطيران ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول امتلاك الشركة طائرات من طراز B737-800 max، وهو طراز طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت أمس الأحد.

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وقالت الشركة في بيان لها اليوم الاثنين، إن هذا الطراز لم يكن ضمن الصفقة التي عقدتها الشركة مؤخرا لضم 33 طائرة لأسطولها الجوي والتي ستصل تباعا اعتبارا من الشهر الجاري.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد نشرت أسماء ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، وهم 157 شخصا، من بينهم 6 مصريين كانوا على متنها.

وأكدت الخطوط الجوية الإثيوبية أن طائرة من طراز "بوينغ 737-800 MAX"، رقم الرحلة ET- AVJ تحطمت قرب مدينة دبرزيت وسط البلاد، وكان على متنها 149 راكبا وثمانية أفراد من الطاقم، لم ينج أحد منهم.

المصدر: RT