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فرنسا تشيد بـ" ضبط النفس وهدوء وكرامة" المتظاهرين الجزائريين

أخبار العالم العربي

فرنسا تشيد بـ
Sputnik
مقر الرئاسة الفرنسية في باريس (قصر الإليزيه)
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أشاد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين غريفو، يوم الاثنين، بالهدوء والكرامة وضبط النفس التي يتحلى به المتظاهرون في الجزائر.

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وأكد بنجامين غريفو أنه يعود للشعب الجزائري أمر اختيار قادته ومستقبله.

وصرح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إثر اجتماع مجلس الوزراء بباريس بأن فرنسا "تتابع بكثير من الإعجاب هدوء المتظاهرين".

وأشار غريفو إلى أن الموقف الفرنسي إزاء هذه الأزمة "لم يتغير" وهو يقوم على ثلاثة مبادىء ثابتة، أولها أن الجزائر بلد يتمتع بالسيادة ويعود للشعب الجزائري وله وحده أمر اختيار قادته ومستقبله ما من شأنه أن يؤدي إلى شفافية المسار وحريته".

وتابع المتحدث قائلا "والمبدآن الآخران هما واقع أن الجزائر بلد صديق لفرنسا وهي بلد محوري في إفريقيا ومنطقة المتوسط"، مشددا على أن استقرار الجزائر وأمنها وتنميتها أمور أساسية".

وتشهد عدة مدن جزائرية تظاهرات للاحتجاج على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) الذي يحكم البلاد منذ 20 عاما، لولاية خامسة.

المصدر: أ ف ب

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