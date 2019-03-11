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وزير الخارجية المصري ينتقد اتباع الدول "معايير مزدوجة" لتحقيق "حسابات ضيقة"

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري ينتقد اتباع الدول
Reuters
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن سياسة مصر الخارجية قائمة بالأساس على التوازن، وبناء علاقات محترمة متبادلة مع شركائها التقليديين، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى.

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وزير الخارجية المصري سامح شكري
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وأشار شكري خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، إلى أن علاقات مصر مع الدول الأخرى تقوم على التعريف بما يدور في مصر، والقدرة على تناول القضايا الإقليمية والدولية بشكل إيجابي.

وتابع وزير الخارجية المصري أن:" مصر استطاعت استعادة دورها على الساحة الدولية بفضل هذه الجهود التي خلت من أي تدخل في شؤون الدول الأخرى."

وانتقد شكري المعايير المزدوجة التي تتعامل بها أية دولة لصالح حسابات ضيقة، مؤكدا على أهمية الاندماج بين دول العالم والاستفادة من التقنيات الحديثة لخدمة الشعوب دون انتقالها للحيز السلبي.

المصدر: الأهرام

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