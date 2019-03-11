اعترافات صادمة لمصري نفذ جريمة بشعة هزت مصر

اعترف المواطن المصري الذي قام بجريمة بشعة بحق أطفاله الثلاثة، بقتلهم في منطقة المرج، وقال إن زوجته الثانية هي من نفذت الجريمة، بعد أن أجبرها وقام بتصويرها حتى لا تفضحه.

إقرأ المزيد

واستطرد المتهم: "تزوجت مراتي الأولى مسنة لكي تنفق عليا، وهي من قالت لي نتخلص من الأطفال وسأشتري لك سيارة تعمل بها، وأعطيك الفلوس، فقررت التخلص منهم بعدما قالت لي إنهم لا زالوا صغارا، ولا يوجد وثائق هوية لهم ولن يسأل أحد عنهم، أو يكتشف أمرهم".

وأكد أنه أجبر زوجته الثانية (أم الأولاد) على قتل أطفاله ملك 3 سنوات، وجنا سنتين، وطفله الآخر يوم ولادته، بإغراقهم في المياه داخل الشقة الخاصة بهم، وتغليفهم بأكياس بلاستيكية، وإلقائهم في الترعة.

وأكمل المتهم: "صورت زوجتي وهي تقتلهم حتى لا تفضحنا، والجريمة تمت منذ عام ونصف العام تقريبا."

وبدأ الكشف عن الجريمة، عندما قامت الزوجة المصابة بالعمى بالتواصل مع أحد البرامج التلفزيونية في مصر، وقالت أن زوجها ضربها حتى فقدت بصرها، ثم قام بعد ذلك بقتل أطفاله الثلاثة بمساعدة زوجته الأولى.

وجدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 متهمين هم الأب والزوجتان في الواقعة المعروفة بـ"مذبحة المرج"، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل الأطفال الثلاثة وإخفاء جثث الضحايا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية