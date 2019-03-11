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بالصور والفيديو.. أول ظهور رسمي للرئيس بوتفليقة بعد عودته من رحلة العلاج في سويسرا

أخبار العالم العربي

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نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الاثنين، أول صور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا دامت 15 يوما.

ونشرت الوكالة  الرسمية صورا للرئيس الجزائري برفقة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيي، ورئيس هيئة أركان الجيش قايد صالح.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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