بالصور والفيديو.. أول ظهور رسمي للرئيس بوتفليقة بعد عودته من رحلة العلاج في سويسرا
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نشرت وكالة الأنباء الجزائرية مساء الاثنين، أول صور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته من رحلة علاج في سويسرا دامت 15 يوما.
ونشرت الوكالة الرسمية صورا للرئيس الجزائري برفقة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيي، ورئيس هيئة أركان الجيش قايد صالح.
السيد #أويحيى يقدم استقالته للرئيس #بوتفليقة#رئاسيات_2019#الجزائر— APS | وأج (@APS_DZ) 11 марта 2019 г.
https://t.co/RgYsh07RULpic.twitter.com/ilpSIGL451
#رئاسيات_2019 | الرئيس #بوتفليقة يستقبل الفريق #أحمد_قايد_صالحhttps://t.co/V2GWSAlqgMpic.twitter.com/nAOgCgSrEy— APS | وأج (@APS_DZ) 11 марта 2019 г.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
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