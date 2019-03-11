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الرئيس الجزائري بوتفليقة يستقبل رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح

أخبار العالم العربي

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استقبل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الاثنين، نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الفريق أحمد قايد صالح قدم خلال اللقاء تقريرا حول الوضع الأمني على المستوى الوطني لا سيما على الحدود.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم ترشحه لولاية خامسة، بحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مساء يوم الاثنين.

وأفادت الوكالة الجزائرية، بأن الرئيس بوتفليقة أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة يوم 18 أبريل 2019.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

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