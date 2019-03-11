معارك ضارية في قرية الباغوز بين "داعش" و"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من التحالف الدولي 

تستمر في الشرق السوري لليوم الثاني معارك ضارية في جيب "داعش" الأخير بقرية الباغوز بين "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة والمسلحين المحاصرين للتنظيم

وتشن "قوات سوريا الديمقراطية" هجوما واسعا على مسلحي "داعش" في الباغوز، الواقعة شرق محافظة دير الزور السورية، عبر محاور عدة، بالتزامن مع غارات مكثفة على مواقع التنظيم من قبل طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" أمس الأحد انتهاء المهلة التي منحتها لعناصر "داعش" للاستسلام واستئناف عمليتها العسكرية على الجيب الأخير للتنظيم في الشرق السوري.

وتشن "قوات سوريا الديمقراطية" المتحالفة مع الولايات المتحدة والتي تشكل "وحدات حماية الشعب" الكردية هيكلها العسكري، منذ فبراير الماضي هجوما على الجيب الأخير لتنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي في قرية الباغوز، لكنها أعلنت لاحقا عن وقف الاشتباك المباشر مؤقتا بهدف السماح للمدنيين بمغادرة منطقة القتال كما منحت المسلحين المحاصرين في المنطقة مهلة للاستسلام انتهت الأحد.

وتقول "قسد" إن عدد المسلحين الذين سلموا أنفسهم لقوّاتها منذ 3 مارس 2019 يقارب 4 آلاف شخص، إضافة إلى إجلاء الآلاف من عوائل عناصر التنظيم.

المصدر: RT