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الحريري يبحث مع الملك سلمان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة

أخبار العالم العربي

الحريري يبحث مع الملك سلمان تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة
الوكالة الوطنية للإعلام
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز يستقبل في قصر اليمامة بالرياض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
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استقبل الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الاثنين، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض، رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري.

وأفادت وكالتا الأنباء اللبنانية والسعودية بأن الطرفين بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في المنطقة وبخاصة في لبنان.

يشار إلى أن زيارة الحريري هي الأولى له إلى الرياض منذ تشكيل الحكومة اللبنانية الحالية يوم 31 يناير الماضي.

وكان الحريري أعلن مؤخرا أن السعودية ستساعد لبنان اقتصاديا بمجرد تشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات

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