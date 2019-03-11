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بالصور.. أسماء الأسد تلتقي عددا من عوائل الشهداء

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بالصور.. أسماء الأسد تلتقي عددا من عوائل الشهداء
@Presidency_Sy
أسماء الأسد تلتقي عددا من عوائل الشهداء
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استقبلت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، مجموعة من عوائل ضحايا الحرب من العسكريين في إطار متابعتها المستمرة للاهتمام بعوائل الشهداء.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" مجموعة من الصور وثقت لحظات استقبال السيدة أسماء الأسد للعائلات.

وأرفقت الرئاسة السورية تعليقا بشأن التضحيات التي قدموها من أجل سوريا، قالت فيه "تضحياتهم عظيمة لكن إيمانهم أعظم، فقدانهم كبير، لكن أملهم بسوريا ومستقبلها الذي سيزهر قوة وشموخا من دماء أبنائهم أكبر.. وبهذه العظمة والكبرياء صمد السوريون وسيصمدون.. ليعلموا العالم معنى الشموخ".

وأضافت في التدوينة أن عقيلة الرئيس السوري استمعت لعائلات الضحايا عن ظروفهم وأدق تفاصيل حياتهم، حيث أكدت "أن سوريا تدين لهم جميعا بالعمل فعلا لا قولا لنكون على مستوى تضحياتهم الأغلى".

المصدر: الرئاسة السورية

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