بالصور.. أسماء الأسد تلتقي عددا من عوائل الشهداء

استقبلت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، يوم الاثنين، مجموعة من عوائل ضحايا الحرب من العسكريين في إطار متابعتها المستمرة للاهتمام بعوائل الشهداء.

ونشرت صفحة الرئاسة السورية على "فيسبوك" مجموعة من الصور وثقت لحظات استقبال السيدة أسماء الأسد للعائلات.

وأرفقت الرئاسة السورية تعليقا بشأن التضحيات التي قدموها من أجل سوريا، قالت فيه "تضحياتهم عظيمة لكن إيمانهم أعظم، فقدانهم كبير، لكن أملهم بسوريا ومستقبلها الذي سيزهر قوة وشموخا من دماء أبنائهم أكبر.. وبهذه العظمة والكبرياء صمد السوريون وسيصمدون.. ليعلموا العالم معنى الشموخ".

وأضافت في التدوينة أن عقيلة الرئيس السوري استمعت لعائلات الضحايا عن ظروفهم وأدق تفاصيل حياتهم، حيث أكدت "أن سوريا تدين لهم جميعا بالعمل فعلا لا قولا لنكون على مستوى تضحياتهم الأغلى".

تضحياتهم عظيمة، لكن إيمانهم أعظم.. فقدانهم كبير، لكن أملهم بـ #سورية ومستقبلها الذي سيزهر قوة وشموخا من دماء أبنائهم أكبر.. وبهذه العظمة والكبرياء صمد السوريون وسيصمدون.. ليعلموا العالم معنى الشموخ.



من استقبال السيدة #أسماء_الأسد لعائلات الشهداء

#أبناء_الشهداء_وعائلاتهم_أمانةpic.twitter.com/V4L36ihSee — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 11 марта 2019 г.

#عائلات_جبارة جديدة، استقبلتها السيدة #أسماء_الأسد.. آباء وأمهات، زوجات وأبناء، وأخوة وأخوات استمعت منهم عن ظروفهم وأدق تفاصيل حياتهم، كما هو الحال دائما في لقاءاتها المستمرة مع عوائل الشهداء، الذين ندين لهم جميعا بالعمل "فعلا لا قولا" لنكون على مستوى "تضحياتهم الأغلى".. pic.twitter.com/HBdx7BjXLi — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 11 марта 2019 г.

المصدر: الرئاسة السورية