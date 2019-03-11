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الجزائر.. الجيش يوجه رسائل للشعب

أخبار العالم العربي

الجزائر.. الجيش يوجه رسائل للشعب
AFP
رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح
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أكد نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، أن الجيش يحرص دائما على المحافظة على "رصيد ثقة شعبه".

وقال صالح خلال الفترة المسائية من زيارته إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس، الأحد: "إن القيمة العالية والقدر الرفيع، الذي نمنحه في الجيش الوطني الشعبي للعلم والمعرفة، هي خريطة الطريق التي نتبع معالمها بعقلانية شديدة وبمثابرة أشد".

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وتابع قائلا: "إن ما تحقق حتى الآن في المجال العلمي والمعرفي والتكويني هو في غاية الأهمية بل يبعث على الارتياح، لكن طموحات الجيش الوطني الشعبي التي هي طموحات الجزائر وشعبها، تحث دوما على أن يكون دوما في مستوى المسؤوليات العظيمة الموكولة إليه، وتحمل هذه المسؤوليات على الوجه الأنسب والأصوب، يتطلب إيجاد القدرات التي تكفل ذلك".

وأكد نائب وزير الدفاع الجزائري أن تلك الضوابط التي حرصت القيادة العليا للجيش، سليل جيش التحرير الوطني، على أن تجعل منها مرتكزا قويا من مرتكزات بناء جيش محترف في أدائه وتفكيره، مشددا على أن القوات الجزائرية تسير دوما وفقا لضوابط قوانين الجمهورية، ووفقا لنطاق وطبيعة المهام المخولة له.

المصدر: الدفاع الجزائرية

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