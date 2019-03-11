"الخطوط الملكية المغربية" توقف استخدام طائرات "بوينغ 737-800 ماكس"

ذكر مصدر مطلع أن شركة "الخطوط الجوية الملكية المغربية" للطيران أوقفت استخدام "بوينغ 737-800 ماكس" بعد كارثة سقوط طائرة من هذا الطراز في إثيوبيا الأحد في حادث أودى بحياة 157 شخصا.

ونقل موقع "تيل كيل" المغربي، اليوم الاثنين، عن المصدر، أن شركة "الخطوط الجوية الملكية المغربية قررت وقف الرحلات التجارية لطائرتها "بوينغ 737-800 ماكس التي كانت تربط المغرب بباريس ولندن وبرشلونة".

وأوضح المصدر أن لدى الشركة طائرتين من هذا النوع، الأولى دخلت إحداهما الخدمة في المجال التجاري بدءا من 1 يناير 2019، وستتوقف من أجل الصيانة، فيما تم التوصل بالثانية في منتصف فبراير، ولم تحصل بعد على الإذن بمباشرة نشاطها.

وسبق أن أعلنت شركات طيران في كل من الصين وإثيوبيا وإندونيسيا وقف استخدام هذا الطراز من الطائرات على خلفية سقوط رحلة كانت تنفذها "بوينغ 737-800 ماكس" تابعة لشركة "الخطوط الجوية الإثيوبية" من أديس أبابا إلى نيروبي.

وأكدت الشركة رسميا أن مغربيين اثنين كانا من بين القتلى الـ157 جراء هذه الكارثة الجوية.

المصدر: تيل كيل وكالات