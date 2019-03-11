قطر تصرف الدفعة المالية الرابعة للأسر الفقيرة في قطاع غزة

تبدأ اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، اليوم الاثنين، صرف الدفعة المالية الرابعة من المساعدة النقدية لـ 55 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة.

وهي ذات الأسر التي استفادت مؤخرا من المساعدة النقدية لمرة واحدة فقط، عبر مكاتب البريد التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة.

وقد وصل السفير القطري، محمد العمادي، أمس الأحد، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون، وعقد لقاء مع قيادة حركة "حماس" برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، لمتابعة الملف الإنساني في غزة، وآفاق الدور القطري في المشاريع الإنسانية والتنموية.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة قد وقعت مؤخرا مع الأمم المتحدة مذكرة تفاهم تنص على أن تقدم اللجنة القطرية مبلغا وقدره 20 مليون دولار لمدة عام، لصالح تنفيذ برامج "النقد مقابل العمل" لمصلحة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

المصدر: RT