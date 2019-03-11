وزير النقل المصري الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي (صور)

أدى الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا في مصر، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية كوزير للنقل والمواصلات، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

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وجاء ذلك عقب موافقة مجلس النواب على ترشيح الوزير لحقيبة وزارة النقل، خلفا للوزير المستقيل هشام عرفات، والذي قدم استقالته عقب حادث محطة مصر الكارثي، والذي راح ضحيته العشرات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أنه عقب أداء اليمين اجتمع الرئيس المصري برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، حيث وجه السيسي خلال الاجتماع ببذل أقصى الجهود لتطوير منظومة السكة الحديدية بشكل شامل، بالنظر لأهمية ذلك القطاع وتأثيره بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

كما شدد الرئيس المصري على اتخاذ جميع التدابير اللازمة والإجراءات المطلوبة لتعزيز وتطوير معايير الأمان والسلامة بقطارات ومحطات السكك الحديدية، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية الحديثة، فضلا عن مواصلة تطوير الشبكة القومية للطرق على مستوى الجمهورية والالتزام في هذا الإطار بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تعيين اللواء أركان حرب، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كامل الوزير، في منصب وزير النقل، وقام بعد ذلك بترقيته إلى رتبة فريق.

وقال السيسي، أمس الأحد، خلال ندوة للقوات المسلحة: "من سيتولى وزارة النقل كامل الوزير، لا أحد يعرف هذا الكلام، لكن هل لدينا في الجيش أحد نتوسل إليه. كامل الوزير قال أنا تحت رجل مصر في أي وقت".

وكانت مصادر موثوقة قد رجحت في وقت سابق لمراسل RT، أن يتم تعيين اللواء كامل الوزير في منصب وزير النقل، خلفا للوزير المستقيل هشام عرفات.

المصدر: وكالات