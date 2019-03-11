الجيش المصري يعلن مقتل 46 إرهابيا بشمال سيناء و3 جنود خلال اشتباكات

أعلن الجيش المصري في بيان اليوم الاثنين، القضاء على 46 عنصرا متطرفا "شديدي الخطورة"، ومقتل 3 جنود خلال تبادل لإطلاق النار في نطاق شمال ووسط سيناء.

وأكد الجيش أنه ألقى القبض على "100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم"، و"اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة، وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، ومواد شديدة الانفجار تستخدم في صناعة العبوات الناسفة في شمال ووسط سيناء".

بالإضافة إلى ذلك قال الجيش إنه دمر 15 وكرا، وتجمعا للعناصر الإرهابية، و4 عربات، كانت تستخدمها العناصر المسلحة في تنفيذ عملياتها، في الاتجاه الشمالي الشرقي لحدود البلاد.

وأضاف الجيش أنه دمر 17 عربة كانت تستخدم في أعمال التهريب عبر الحدود الجنوبية، كما استهدف 10 عربات في الاتجاه الغربي لحدود البلاد.

كما تمكن المهندسون العسكريون من تدمير أكثر من 200 عبوة ناسفة زرعت لاستهداف قوات الجيش، وتدمير 10 أنفاق على الشريط الحدودي مع رفح.

وأوضح الجيش أن ذلك يأتي في إطار استكمال جهود الجيش والشرطة في مكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

المصدر: RT