وزير الخارجية الإيراني يعلق على احتمال زيارته إلى السعودية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده "وخلافا للسعودية" لا تسعى وراء التوترات مع أي من دول الجوار، بما في ذلك المملكة.

وقال ظريف، في مؤتمر صحفي قصير عقده اليوم الأحد في مقر إقامته بدار الضيافة في بغداد، ردا على سؤال أحد الصحفيين العراقيين بشأن احتمال أن يزور وزير الخارجية الإيراني السعودية، إنه ليس لديه أي برنامج زيارة إلى المملكة حاليا، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يواجه أي مشكلة مع هكذا زيارات".

وتابع ظريف موضحا: "لأن طهران لن تسعى وراء التوترات مع الرياض وإنما السعوديون هم الذين يفتعلون التوترات داخل المنطقة".

وأمس السبت ذكر ظريف، في مقابلة أجرتها معه خلال زيارته إلى العراق قناة "الفرات" العراقية، أنه رغب قبل 5 أعوام في القيام بزيارة إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية.

وبين أنه بعث عدة رسائل إلى المسؤولين السعوديين أعرب فيها عن استعداد طهران للتعاون الثنائي والإقليمي مع الرياض، مضيفا: "إلا أن الجانب السعودي قال في رده علينا إن المنطقة لا تعنيكم".

المصدر: إرنا + وكالات