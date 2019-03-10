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العراق.. انتشال نحو 5 آلاف جثة في الموصل بعد طرد "داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. انتشال نحو 5 آلاف جثة في الموصل بعد طرد
Reuters / Ari Jalal
الموصل - أرشيف -
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أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، يوم الأحد، عن انتشال نحو 5 آلاف جثة في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال في بيان صحفي إن "عدد الجثث المنتشلة في عموم محافظة نينوى منذ معارك التحرير لغاية الأول من مارس 2019 بلغ 4720 جثة".

وأضاف أن "من بين تلك الجثث 2666 جثة معلومة الهوية و2054 مجهولة الهوية".

وبين أن 851 جثة تعود لأطفال تم انتشالهم في عموم المحافظة.

المصدر: RT

 

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