رئيس العراق: نقول للسعوديين إن إيران مهمة لنا ولا استقرار في المنطقة من دونها

صرح الرئيس العراقي، برهم صالح، بأن مسؤولي بلاده أكدوا في كل مناسبة جمعتهم مع نظرائهم السعوديين أن إيران دولة مهمة لبلاده ولا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة من دونها.

وأوضح صالح، خلال استقباله اليوم الأحد مجموعة من الصحفيين الإيرانيين في بغداد، عشية زيارة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى العراق: "في طهران والسعودية وتركيا والأردن وأوروبا وفي مؤتمر القمة في شرم الشيخ كلامنا كان نفس الكلام، الكلام الذي نقلته إليكم واضح، في كل مكان نقول إن علاقتنا مع إيران مهمة جدا لنا، كما نقول للآخرين إن علاقاتنا مع أنقرة والعالم العربي مهمة للعراق وكل المنطقة".

وأضاف صالح: "مرة أخرى تصور خط سكك الحديد من إيران إلى العراق، من الخليج إلى العراق وإلى تركيا، وهذا الأمر فيه مصلحة للكل. التبادل التجاري بين شعوب دول المنطقة يجب أن نرفع الحواجز عنها، هذا ليس زمن العقوبات، إنه زمن الحركة والذهاب من بلد إلى بلد من دون أي عوائق، لكن نحن لا نزال في عالم آخر".

وتابع الرئيس العراقي: "في كل مكان وكل محفل مع الأمريكيين والسعوديين والأوروبيين والأتراك نقول إننا جزء من هذه المنطقة، ولا يمكن أن تستقر من دون منظومة إقليمية اقتصادية سياسية أمنية تضم إيران أيضا، ما أقوله هو إن الدول المتشاطئة على الخليج يجب أن تلتئم معا".

وسبق أن دعت السلطات العراقية مرارا إلى عدم توريطها في النزاع المستمر بين السعودية وإيران، الخصمان الأكبر في الشرق الأوسط.

المصدر: تسنيم