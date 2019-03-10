حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة جديدة دون توافق وطني، سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة.

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وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي الأحد، إن ذلك عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام.

وأفاد برهوم بأن حركة حماس لا تعترف بهذه الحكومة كونها خارج التوافق الوطني.

ولفت إلى أن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات عامة شاملة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

كما اعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن الحديث عن تشكيل الحكومة دليل على عدم جدية السلطة ويتناقض تماما مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها الحركة.

وكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، محمد أشتية بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات