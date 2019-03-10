 
مباشر

حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام

أخبار العالم العربي

حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام
Reuters / Mohamad Torokman
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkea

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة جديدة دون توافق وطني، سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة.

إقرأ المزيد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أثناء تكليفه محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة
الرئيس الفلسطيني يكلف رسميا محمد اشتية بتشكيل حكومة جديدة

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي الأحد، إن ذلك عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام.

وأفاد برهوم بأن حركة حماس لا تعترف بهذه الحكومة كونها خارج التوافق الوطني.

ولفت إلى أن المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات عامة شاملة "رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

كما اعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن الحديث عن تشكيل الحكومة دليل على عدم جدية السلطة ويتناقض تماما مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها الحركة.

وكلف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم، محمد أشتية بتشكيل حكومة جديدة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!