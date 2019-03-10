 
مباشر

شاهد.. أول ظهور للرئيس بوتفليقة بعد عودته من جنيف

أخبار العالم العربي

شاهد.. أول ظهور للرئيس بوتفليقة بعد عودته من جنيف
AFP / RYAD KRAMDI
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lke6

رصد موقع قناة "النهار" الجزائرية أول ظهور للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد عودته من جنيف السويسرية حيث قام بفحوصات طبية.

وأظهر الفيديو الذي نشرته "النهار"  يوم الأحد، الرئيس بوتفليقة وهو جالس في الكرسي الأمامي للسيارة الرئاسية، أثناء مرور موكبه في الطريق السريع متوجها إلى القصر الرئاسي بعد أن حطت طائرته بمطار بوفاريك العسكري.

المصدر: قناة "النهار"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!