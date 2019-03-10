القوات الإسرائيلية "تعتقل" حمارين (صور ووثيقة)

أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن قوات الأمن الإسرائيلية صادرت، ظهر اليوم الأحد، حمارين قرب منطقة الأغوار الذي تسيطر عليها.

وأوضحت الوكالة أن العملية شاركت فيها قوات عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الفلسطينية، معتز بشارات، لـ"معا"، إن "قوات الاحتلال" صادرت الحمارين في منطقة عين الحلوة بالقرب من مفرق المالح، وهما يعودان للمواطن عادل عليان زامل دراغمة.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الطرف الإسرائيلي يتهم الحمارين بأنهما دخلا الى منطقة خاصة بالمستوطنين.

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المصدر: معا