 
مباشر

طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري

أخبار العالم العربي

طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تحط بمطار بوفاريك العسكري
AFP
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkdo

حطت طائرة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مساء يوم الأحد، بمطار بوفاريك العسكري وسط البلاد، قادمة من جنيف.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام جزائرية إن قوات الأمن الجزائري انتشرت بكثافة، بين القصر الرئاسي بزرالدة ومطار العاصمة.

وهبطت صباح الأحد طائرة حكومية جزائرية في مطار "كوينترين" بجنيف.

وللتذكير فقد توجه الرئيس الجزائري إلى سويسرا من أجل إجراء فحوصات طبية بمستشفى جنيف منذ 24 فبراير.

ونادرا ما يظهر الرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 82 عاما، على العلن في السنوات الأخيرة منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

هذا، وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!