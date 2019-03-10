محكمة طوارئ سودانية تقضي بسجن ابنة الصادق المهدي

قال مسؤولون حزبيون إن محكمة طوارئ سودانية قضت يوم الأحد بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته لمدة أسبوع.

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وحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤولون إن مريم المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكاما بحقهم مع تغريمهم ألفي جنيه سوداني (42 دولارا) لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي.

وأعلن الرئيس السوداني في شهر فبراير حالة الطوارئ، التي أفرزت سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية ضد البشير منذ 19 ديسمبر 2018، واندلعت هذه المظاهرات بسبب زيادة الأسعار ونقص السيولة المالية.

محكمة الطوارئ تحكم علي نائب رئيس حزب الامه د. مريم الصادق المهدي بالسجن اسبوع والغرامه ٢٠٠٠جنيه وبقية المعتقلين بمبلغ ١٠٠٠ pic.twitter.com/IEp4ltSzr7 — إعلام حزب الأمة القومي (@nupmediasd) 10 марта 2019 г.

المصدر: وكالات