بالفيديو.. لحظة خروج الرئيس الجزائري من مستشفى جنيف

تداولت مختلف المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، يوم الأحد، فيديو وثق لحظة خروج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من مستشفى جنيف في سويسرا.

وأقلعت اليوم الطائرة الرئاسية من المطار الدولي بجنيف في سويسرا متوجهة إلى الجزائر.

ويعود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد الانتهاء من فحوصات طبية أجراها منذ 24 فبراير 2019.

المصدر: وكالات