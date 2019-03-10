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بعد 31 عاما.. العراق يسترد 12 مليون يورو من إسبانيا

أخبار العالم العربي

بعد 31 عاما.. العراق يسترد 12 مليون يورو من إسبانيا
Globallookpress / Andreas Arnold
العلم العراقي - أرشيف -
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أعلنت هيئة النزاهة في العراق، يوم الأحد، أن بغداد استردت نحو 12 مليون يورو من إسبانيا، تمثل قيمة شحنات نفطية مجهزة من قبل وزارة النفط لإحدى الشركات الإسبانية عام 1988.

وقال بيان للهيئة "تم استرداد مبلغ (11.915.440) مليون يورو قيمة شحنات نفطية مجهزة من العراق لإسبانيا بموجب الاتفاقية العراقية – الإسبانية".

وأشارالبيان إلى أن تلك الأموال كانت مجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

مضيفا أن "تفاصيل ملف الاسترداد الذي أنجزته الهيئة تشير إلى أنه تمَ تحديد مجموع الأموال المترتبة بذمة الجانب الإسباني وعائدتها بعد دراسة حيثيات الملف كافة".

وبينت هيئة النزاهة أن "العراق وإسبانيا وقعا على مذكرة تفاهم نصت على استرداد الأموال المذكورة على شكل عقود لمصلحة وزارة الصناعة والمعادن".

المصدر: RT

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