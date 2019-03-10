ظريف يشكر العراق لعدم "التزامه" بالعقوبات الأمريكية

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، يوم الأحد، شكره للحكومة العراقية على عدم "التزامها" بالعقوبات الأمريكية ضد طهران.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بغداد مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم "نعتز بوقوف إيران إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب"، مبينا أن "البلدين داعمان لأمن المنطقة ونحن سعداء لوجود تقارب شديد بيننا".

وأضاف "أجرينا مباحثات تمهيدا لزيارة الرئيس حسن روحاني إلى العراق، ووصلنا إلى تفاهمات على أمل أن يتم اتخاذ قرار نهائي بشأنها في اجتماع روحاني ورئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم: "بحثنا ملفات الزراعة والصناعة والصحة، بالإضافة إلى مسألة منح التأشيرات في أيام الزيارات".

وأضاف أن "تفاهمات أوسع سيتم التوقيع عليها يوم الاثنين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني".

المصدر: RT