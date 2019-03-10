أمير قطر يجري محادثات مع السراج حول الأوضاع في ليبيا

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، لقاء في الدوحة مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن اللقاء، الذي جرى في مكتب آل ثاني بالديوان الأميري صباح اليوم بمناسبة زيارة السراج، تناول "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا تطورات الأحداث الأخيرة والتحديات التي تواجهها دولة ليبيا الشقيقة، وجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على وحدتها وأمنها".

وأكد آل ثاني في هذا السياق، حسب الوكالة، "موقف دولة قطر الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها".

ويتنازع على السلطة في ليبيا حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

وسبق أن اتهم "الجيش الوطني الليبي" وحلفاؤه مرارا قطر وكذلك حليفتها تركيا بالتدخل في شؤون ليبيا ودعم الإرهابيين في البلاد.

المصدر: قنا + وكالات