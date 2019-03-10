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الجيش الجزائري: الرابطة بين الجيش والشعب قوية وعفوية

أخبار العالم العربي

الجيش الجزائري: الرابطة بين الجيش والشعب قوية وعفوية
/ Youtube Screenshot
الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري
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أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري، يوم الأحد، أن هنالك رابطة قوية نابضة بالحياة بين الشعب والجيش.

وأضاف قايد صالح في كلمة له خلال زيارة عمل إلى المدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس بالناحية العسكرية الأولى أن الجيش والشعب لهما رؤية موحدة بشأن المستقبل.

وأشار إلى أن "الجيش يفتخر أنه من صلب هذا الشعب" وأن "الشعب الجزائري الأصيل عرف ويعرف كيف يحافظ على وطنه".

وتابع نائب وزير الدفاع مؤكدا أن "الجيش الجزائري محظوظ بشعبه الذي ينتمي إليه".

وصرح قايد صالح بأن "الرابطة يشهد على قوتها ومتناتها ذلك التفاعل والتعاطف الذي ما فتئ يعبر عن نفسه بكل عفوية من خلال صور التضامن والتلاحم بين الشعب وجيشه في كل الظروف وفي كل الأحوال".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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