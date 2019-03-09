"بدعوة من السعودية".. اختتام تدريبات "درع الشمال" في المملكة بمشاركة رئيس أركان قوات قطر

اختتمت في السعودية اليوم السبت فعاليات تمرين "درع الجزيرة 10" الذي استضافته المملكة منذ 20 يناير وشاركت فيه دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك قطر.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية أن مراسم اختتام التدريبات انعقدت بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودي، الفريق أول الطيار الركن فياض بن حامد الرويلي، وقادة الأركان بدول مجلس التعاون الخليجي، والملحقين العسكريين بالمملكة، وعدد من المسؤولين، بمشاركة القوات المسلحة والقطاعات الأمنية السعودية، بالإضافة إلى القوات البرية والبحرية والجوية من باقي الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك بميدان صامت بالجبيل.

وقال قائد قوة الواجب المشترك، اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، في كلمة ألقاها خلال المراسم، إن هذا التمرين أجري "في إطار توجيهات القيادة الرشيدة على التعاون المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي على الأصعدة كافة... لرفع مستوى الاستعداد والجاهزية العسكرية، ورفع قدرات وكفاءة القوات المشاركة ضد أي تهديد معادٍ يهدد أمن وسلامة أوطان المجلس ومصالحها الحيوية والاقتصادية".

وأشار إلى أن هذا التمرين أقيم في بيئة عملياتية مناسبة لكل العمليات ومستجيبة لكل الفرضيات.

من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم "درع الجزيرة "، العميد الركن عبدالله حسين السبيعي: "هذا التمرين يعد... جزءا من رؤية استراتيجية شاملة لوزارة الدفاع في المملكة، لما لها من أثر كبير في الاستفادة من تراكم الخبرات بصورة مستمرة، وتعزيز الجاهزية العسكرية والأمنية في مختلف الظروف".

وأضافت "واس" أنه تم خلال المراسم "تقديم عرض مرئي لفعاليات التمرين المنفذة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بين القوات السعودية وقوات دول مجلس التعاون الخليجي؛ لرفع المستوى التدريبي لجميع القوات المسلحة المشتركة".

وشاهد قادة الأركان المشاركون من دول مجلس التعاون الخليجي عرضا حيا عن المرحلة الرابعة والأخيرة بالذخيرة الحية والدفاع الساحلي وتطهير القرى وتأمينها والقفز الحر وتنفيذ عمليات الحرب النظامية والإبرار البحري والهجوم بالنيران، بعدد من الآليات الجوية والبرية والبحرية من دول مجلس التعاون الخليجي، في عمليات حية مماثلة لمواجهة عدو حقيقي خلال تنفيذ التمرين الختامي.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع القطرية أن فعاليات اختتام التمرين شارك فيها رئيس أركان القوات المسلحة للإمارة، الفريق الركن طيار غانم بن شاهين الغانم، "وذلك تلبية لدعوة تلقاها من... رئيس هيئة الأركان العامة بالمملكة العربية السعودية".

رئيس أركان القوات المسلحة القطرية يحضر ختام تمرين "درع الجزيرة المشترك 10 " pic.twitter.com/6scSPB65sA — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 9 марта 2019 г.

وجرت المشاركة القطرية في هذه التدريبات على الرغم من استمرار الأزمة الخليجية المندلعة بعد إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يوليو 2017، قطع علاقاتها مع قطر واتخاذ إجراءات مقاطعتها.

واشتمل التمرين على عدة مراحل منها تمرين مراكز القيادة والتمرين الميداني، واختتم بتنفيذ تمرين لحرب نظامية وغير نظامية بالذخيرة الحية.

المصدر: واس + وزارة الدفاع القطرية + وكالات