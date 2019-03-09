مراسل RT: ظريف وصل بغداد تحضيرا لزيارة روحاني يوم الاثنين

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء يوم السبت، إلى العاصمة العراقية بغداد تحضيرا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين المقبل.

وقال مراسل RT في بغداد إن "مراسم الاستقبال الرسمي لظريف ستكون يوم الأحد صباحا".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، إيرج مسجدي، أن الرئيس حسن روحاني سيلتقي خلال زيارته المرتقبة إلى العراق بالمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

المصدر: RT