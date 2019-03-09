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مصدر لـRT: عبد المهدي يزور كردستان العراق قريبا

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مصدر لـRT: عبد المهدي يزور كردستان العراق قريبا
Reuters / THAIER AL-SUDANI
رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي
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كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن وجود زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى إقليم كردستان العراق.

وقال المصدر لـRT، إن "عبد المهدي يريد زيارة كردستان كجزء من تعزيز العلاقة بين حكومتي الإقليم والمركز، وبحث ملف كركوك ومنع التوتر بين الحزبين الديمقراطي والوطني".

وأضاف أن "الزيارة لم تحدد بعد، لكنها موجودة من ضمن جدول الأعمال".

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي لم يقم حتى الآن بأي زيارة لمحافظات إقليم كردستان العراق، ولم يزر أي دولة أيضا، بل قام بزيارات لبعض المحافظات في جنوب العراق.

المصدر: RT

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