الخارجية الأردنية تتحقق من صحة اختطاف مواطنتها في الكويت

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية يوم السبت، أن سفارتها لدى الكويت تتواصل مع المركز الأمني الكويتي والسلطات المختصة للوقوف على صحة خبر اختطاف فتاة أردنية من سيارة والدها هناك.

وتداولت مواقع إخبارية صباح اليوم، أنباء عن اختطاف الفتاة من سيارة والدها في الكويت.

وأفاد موقع "القبس الإلكتروني"، بأن وافدا أردنيا أبلغ غرفة عمليات الداخلية عن تعرض ابنته البالغة 16 عاما إلى الخطف من داخل سيارته التي أوقفها بجانب أحد الأسواق في منطقة المهبولة، وذهب لأداء فريضة الصلاة.

وقال مصدر أمني إنه تم تعميم أوصاف الفتاة على جميع النقاط الأمنية في البلاد، ومراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، لكشف حقيقة الواقعة وضبط الجاني.

المصدر: موقع "الغد" الأردني + موقع "القبس" الكويتي