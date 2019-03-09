"سانا": مقتل 10 مدنيين بانفجار لغمين من مخلفات عناصر "داعش" وسط سوريا

أفادت وكالة "سانا" السورية الرمية بمقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال جراء انفجار لغمين من مخلفات عناصر "داعش" وسط سوريا.

وذكرت الوكالة أن 8 مدنيين قتلوا فيما أصيب 11 آخرون بانفجار لغم من مخلفات المسلحين في محيط قرية أرك ببادية تدمر في محافظة حمص.

كما نقلت الوكالة أن طفلين لقيا مصرعهما نتيجة انفجار لغم آخر زرعه عناصر "داعش" في أرض زراعية بقرية نجم الزهور شمال شرقي سلمية بمحافظة حماة.

وتشهد مناطق سورية مختلفة في الآونة الأخيرة حوادث متكررة لانفجار ألغام خلفها تنظيم "داعش" المصنف إرهابيا على المستوى الدولي بعد طرده من هذه الأراضي.

وفي 7 مارس الجاري ذكرت "سانا" أن 5 مدنيين قتلوا في ريف حماة شمال سوريا في حادث مشابه، وقبل ذلك بيومين قتل 5 مدنيين آخرين أيضا بانفجار لغم في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة حلب، سبقه مقتل 18 شخصا إثر انفجار لغم يوم 24 فبراير في حافلة كانت تقل مواطنين بمحافظة حماة.

المصدر: سانا + وكالات