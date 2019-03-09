الحكيم: نرفض وجود القواعد العسكرية الأمريكية في العراق

قال رئيس تحالف الإصلاح والإعمار في العراق، عمار الحكيم، اليوم السبت، إنه يرفض وجود القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وأوضح خلال كلمة بحفل تأبين عمه محمد باقر الحكيم "نحن نؤكد على عدم السماح بتحول العراق منطلقا للعدوان على جيرانه، ونرفض وجود قواعد عسكرية دائمة".

وأضاف الحكيم زعيم "تيار الحكمة" أيضا أن: "داعش مازال موجودا.. نحن أمام حاجة ملحة للاتفاق على استراتيجية وطنية جامعة وموحدة"، مشيرا إلى أن "استمرار المشروع الوطني يتطلب منا مغادرة اختلافاتنا والتوجه لتبني أولويات شعبنا".



المصدر: RT