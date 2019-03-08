مصر.. منظمات حقوقية دولية تحذر من سوء معاملة الكاشف

حذرت "منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش" من أن الشابة المصرية المتحولة جنسيا، ملك الكاشف، تواجه خطر التعرض لـ"عنف جنسي وتعذيب" بسبب ميولها.

وأوضحت منظمة "العفو الدولية"، في بيان صدر عنها أمس الخميس، أن ملك البالغة من العمر 19 عاما والتي لا تزال مسجلة كرجل على بطاقة هويتها، تم احتجازها خلال مداهمة الشرطة لمنزلها في الجيزة في الساعات الأولى من يوم 6 مارس "ولم يسمع عنها خبر منذ ذلك الحين".

واقتادت قوات الأمن ملك، حسب معلومات المنظمة، إلى مكان مجهول، ولم يتمكن محاموها من تحديد مكان وجودها حيث نفت أقسام الشرطة أنها محتجزة لديها.

وقالت نائبة مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، ماجدالينا مغربي: "هناك مخاوف حقيقية على السلامة البدنية والنفسية لملك الكاشف. فلدى السلطات المصرية سجل مروع من اضطهاد الأشخاص على أساس ميولهم الجنسية وهوية النوع الاجتماعي الخاصة بهم بما في ذلك تعرضهم لإجراء فحوص شرجية قسرية ترقى إلى مستوى التعذيب".

وأشارت إلى أن "منظمة العفو الدولية" تعتقد أن "اعتقال ملك يتعلق بدعوتها للاحتجاجات السلمية عقب حادثة قطار كبرى وقعت في محطة القطارات المركزية بالقاهرة في 27 فبراير وأودت بحياة ما لا يقل عن 25 شخصا".

RT

واعتبرت أنه "بسبب هويتها الجنسية، فإن ملك الكاشف تواجه خطرا أكبر بالتعرّض للتعذيب على يد الشرطة وخصوصا الاغتصاب والعنف الجنسي... وتتهم السلطات المصرية باضطهاد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية".

وحسب محامي ملك، عمرو محمد، فقد ووجهت السلطات المصرية إليها اتهامات بالانضمام لجماعة "إرهابية" واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على "الإخلال بالنظام العام"، وأوضح أن "نيابة أمن الدولة قررت حبس ملك الكاشف 15 يوما على ذمة التحقيقات".

من جانبه، قال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس"، طالبا عدم ذكر اسمه، إنها "محبوسة انفراديا".

فيما أكدت الباحثة في شؤون "LGBT" (وهو اختصار يشير إلى مجموعة المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ومزدوجو الميول الجنسية) لدى "هيومن رايتس ووتش"، نيلا غوشال، أن منظمتها "قلقلة للغاية" بشأن ملك الكاشف.

ولفتت هذه الناشطة الأنظار في فبراير 2017 عندما تحدثت صراحة عن تحولها جنسيا في برنامج تلفزيوني يحظى بنسبة مشاهدة عالية.

وفي تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت ملك الكاشف كذلك عن تعرضها للتحرش من أفراد من أسرتها وفي المجال العام بعد تحولها من ذكر الى أنثي.

المصدر: منظمة العفو الدولية + فرانس برس