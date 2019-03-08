الجيش السعودي يكرم قوة عسكرية قطرية بتبادل الدروع والهدايا التذكارية (صورة)

أفادت وزارة الدفاع القطرية بأن السعودية كرمت قوة عسكرية من قطر شاركت في تمرين "درع الخليج" الذي تستضيفه المملكة منذ 20 فبراير وتنفذه الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وزارة الدفاع القطرية، في بيان صدر عنها مساء الخميس: "بحضور قائد قوة الواجب المشتركة، اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني (قائد المنطقة الشرقية في السعودية)، وقائد قوات درع الجزيرة، اللواء الركن عبد العزيز أحمد البلوي، تم تكريم رؤساء الوفود المشاركين في تمرين درع الجزيرة المشترك 10 الذي تشارك فيه القوات القطرية بالإضافة إلى قوات دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضافت الوزارة: "وقام العميد الركن خميس محمد دبلان، قائد القوة القطرية المشاركة في التمرين، بتبادل الدروع والهدايا التذكارية مع قائد المنطقة الشرقية ومساعد قائد المنطقة الشرقية وقائد قوات درع الجزيرة".

قيادة المنطقة الشرقية تكرم المشاركين في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" pic.twitter.com/XAbiSq9sul — وزارة الدفاع - دولة قطر (@MOD_Qatar) 7 марта 2019 г.

وتمثل "درع الجزيرة" قوة عسكرية مشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي أُنشئت عام 1982 "بهدف حماية أمن الدول الأعضاء في المجلس، وردع أي عدوان عسكري".

وتعد هذه المشاركة الثانية لقطر في تمرين عسكري في السعودية منذ اندلاع الأزمة الخليجية، بعد مشاركة قوات قطرية العام الماضي في تمرين "درع الخليج المشترك 1".

وفي وقت سابق من الخميس شاركت قطر في الاجتماع الـ18 لقادة القوات البرية لدول مجلس التعاون الخليجي في مقر الأمانة العامة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع، حسب وكالة "قنا" الرسمية، "مناقشة الأمور المتعلقة بالعمل العسكري المشترك وسبل تعزيز التعاون بين القوات البرية".

المصدر: RT