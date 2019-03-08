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السيسي يعقد اجتماعا هاما مع كبار قادة الجيش والشرطة

أخبار العالم العربي

السيسي يعقد اجتماعا هاما مع كبار قادة الجيش والشرطة
Reuters / Giuseppe CACACE
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة، اجتماعا هاما مع كبار قادة القوات المسلحة والشرطة، تناول تطورات الأوضاع محليا وإقليميا.

وذكرت الرئاسة المصرية أن الاجتماع تناول الأوضاع الأمنية شمالي سيناء وتأمين الحدود على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشاد السيسي بما تبذله القوات المسلحة والشرطة من مهام للحفاظ على الوطن والشعب، كذلك مجهوداتهم في دعم ركائز البناء والاستقرار والتنمية بجميع ربوع مصر.

وجاء الاجتماع في ذكرى إحياء "يوم الشهيد والمحارب القديم"، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.

المصدر: الدفاع المصرية

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