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مجلس الشورى الإيراني: نرغب في إطلاق مفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد

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مجلس الشورى الإيراني: نرغب في إطلاق مفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد
Sputnik Михаил Воскресенский
دمشق
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أعرب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، عن دعم بلاده لإطلاق مفاوضات بين الحكومة السورية والأكراد في البلاد.

وقال فلاحت بيشة، في حديث لوكالة "إرنا" الرسمية، إن "إيران ترغب في خوض الحكومة السورية والأكراد مفاوضات، والظروف لذلك قيد التحضير".

وأشار البرلماني الإيراني إلى أن بلاده مستعدة لتقديم مساعداتها لسوريا طالما رغبت الحكومة السورية في ذلك.

واعتبر فلاحت بيشة أن إحدى المشاكل الأساسية في سوريا هي منطقة البوكمال حيث أبقى الأمريكيون الأوضاع مبهمة فيها.

وأشار إلى أن محافظة إدلب فيها 100 ألف من الإرهابيين المتطرفين ولذلك فإن منطقة شمال غرب سوريا التي تشكل ما بين 10 إلى 15 بالمائة من الأراضي السورية تواجه مشاكل جمة.

وأكد ضرورة حل مشاكل هذه المنطقة سياسيا لأنها ستواجه كارثة إنسانية لو اندلعت الحرب فيها.

المصدر: إرنا

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