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السودان.. إحالات للتقاعد وترقيات في الجيش بقرارات رئاسية

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السودان.. إحالات للتقاعد وترقيات في الجيش بقرارات رئاسية
Reuters
الرئيس السوداني عمر البشير
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أصدر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الجمعة قرارت تم بموجبها ترقية عدد من الضباط في رتب مختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد محدود من الضباط إلى التقاعد.

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وقال بيان صادر من القوات المسلحة إن "هذه القرارات راتبة وفق قانون القوات المسلحة واللوائح المنظمة لخدمة وترقي ضباط القوات المسلحة لسنة 1993 تعديل 2007".

وأصدر البشير في السادس والعشرين من فبراير الماضي، أيضا عددا من المراسيم والقرارت الجمهورية بترقية وإحالة عدد من قيادات الجيش للتقاعد.

ونص القرار حينها، على تعيين الفريق أول مراقب جوي ركن عصام الدين مبارك حبيب الله وزيرا للدولة في وزارة الدفاع.

المصدر: RT

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