الخزعلي: سفارة واشنطن في بغداد تبشر بجيل جديد من "داعش"

اتهم الأمين العام لـ"عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، السفارة الأمريكية في بغداد بـ"التبشير" بجيل جديد لـ"داعش" مع التمهيد لإيجاده فعليا.

وقال الخزعلي خلال كلمة له في يوم الشهيد المقاوم الذي تنظمه حركته إن "المقاومة كانت هي السبب في انتصار العراق على داعش وهي امتداد طبيعي لثورة العشرين والانتفاضة الشعبانية".

وأضاف أن "العراق يعيش اليوم مرحلة الانتصار بفضل التضحيات التي بذلت في مواجهة داعش"، مبينا أن "السفارة الأمريكية في بغداد تبشر بجيل جديد من داعش".

وأشار الخزعلي إلى أن "المقاومة كانت السبب الرئيس في مجابهة الاحتلال، ولابد من اقترانها بالعقيدة أما حمل السلاح دون ذلك فيعد ارتزاقا".

المصدر: RT