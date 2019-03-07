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الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية تعلن الإفراج عن مواطنين محتجزين في إيران
Sputnik
الخارجية المصرية
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أعلنت الخارجية المصرية الخميس، الإفراج عن مواطنين اثنين احتجزتهما السلطات الإيرانية بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية على متن مركب إماراتي.

وقالت الخارجية المصرية إن الإفراج تمت بعد إنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بهما.

وذكرت الوزارة أنه في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين في الخارج، فقد تكللت جهود الوزارة بالنجاح في الإفراج عن المواطنين الاثنين.

وأكدت أن المواطنين المفرج عنهما في حالة جيدة.

المصدر: RT

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